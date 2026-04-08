●朝は強い底冷え。冬物のコートなどを着て寒さ対策を●最高気温は各地18度前後で朝との寒暖差大●青空とサクラのセットはきょう8日(水)が見納めとなりそう＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ まずはきょう8日(水)午前6時30分現在の気温です。昨夜もよく晴れたことで、夜間の放射冷却が強く働きました。この時間は県内各地5度を下回っているところが多く、特に徳佐では-0.7度と、この時期にしては底冷えの強い朝を迎えています。これか