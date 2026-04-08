【モデルプレス＝2026/04/08】女優の土屋太鳳とtimelesz（タイムレス）の佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（毎週水曜よる9時〜※初回は放送時間拡大）が、8日にスタートする。【写真】timeleszメンバー、27歳で13歳役演じる◆土屋太鳳＆佐藤勝利W主演「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」本作は「踊る大捜査線」や「教場」などのヒット作を生み出し、日本のドラマに革命を起こしてきた脚本