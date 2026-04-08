【ボーダレス〜広域移動捜査隊〜 第1話】桃子（土屋太鳳）・蕾（佐藤勝利）ら、“移動捜査課”が本格始動 悪徳強盗事件が発生
【モデルプレス＝2026/04/08】女優の土屋太鳳とtimelesz（タイムレス）の佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（毎週水曜よる9時〜※初回は放送時間拡大）が、8日にスタートする。
【写真】timeleszメンバー、27歳で13歳役演じる
本作は「踊る大捜査線」や「教場」などのヒット作を生み出し、日本のドラマに革命を起こしてきた脚本家・君塚良一氏による完全新作。警察内部の縦割り社会や縄張り争いを打破すべく運用される、爆走する捜査本部「移動捜査課」の活躍を描く。大型トラックの捜査本部車、通称「一番星」を拠点にする7人の刑事たち。どこか警察組織の“はぐれもの”である彼らが、性別も経歴も超えて事件に立ち向かう。
警視庁近くの道を黒のスーツ姿で走る若き刑事・黄沢蕾（佐藤）。そのまま1台の大きなトラックに乗り込むと、そのトラックはエンジン音を轟かせながら、警視庁の地下駐車場から地上へと飛び出していく。トラックの名は通称【一番星】警察同士の縄張り争いを打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた【移動捜査課】が駆る、爆走する捜査本部車である。
運転席に座るのは、白鳥浩志（田中幸太朗）、そして捜査本部車内には女性刑事の仲沢桃子（土屋）、天尾美青（優香）、ベテラン刑事の須黒半次（横田栄司）、そして彼ら【移動捜査課】のメンバーを率いる課長でありチームリーダーの赤瀬則文（井ノ原快彦）の姿。【一番星】は、午前に港区と文京区で立て続けに発生した、高齢夫婦を狙った緊縛強盗の管轄所轄署へと急行していた。
「手口が酷似した2つの事件を、2つの所轄署が合同で捜査する」。一見すると簡単なことに見えて、実はとても難しい事案に、蕾以外の刑事たちはあからさまに面倒そうな顔を。【一番星】を迎える各署の職員側も嫌そうな態度を隠そうともせず、移動捜査課に配属されてまだ一週間の蕾は「僕らはみんな仲間では？」と納得できない表情を見せるのだった。
その最中、3件目の事件発生の一報が届き、その現場が千葉県市川市だと判明すると、所轄同士の争いに加え、警視庁と県警本部の争いもぼっ発しそうな気配に【移動捜査課】のメンバーはうんざり顔。赤瀬の指示で【一番星】は3つの署の真ん中に移動、美青は千葉県警本部へと調整に向かう。
そんな中、3件目の事件に関わったという若い男が自首してきたという情報が。その男の証言により、阿久津翔一（菅生新樹）という若者の存在が明らかになる。
連行した翔一の供述にどこか違和感を抱いた蕾と桃子は、トラックの調整に来た“メカじい”こと緑川宗一郎（北大路欣也）が言っていた「ノイズをよく聞け」という言葉を思い出す。最初の事件――【一番星】があらゆる“境界”を越えて爆走する。
（modelpress編集部）
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◆土屋太鳳＆佐藤勝利W主演「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」
本作は「踊る大捜査線」や「教場」などのヒット作を生み出し、日本のドラマに革命を起こしてきた脚本家・君塚良一氏による完全新作。警察内部の縦割り社会や縄張り争いを打破すべく運用される、爆走する捜査本部「移動捜査課」の活躍を描く。大型トラックの捜査本部車、通称「一番星」を拠点にする7人の刑事たち。どこか警察組織の“はぐれもの”である彼らが、性別も経歴も超えて事件に立ち向かう。
◆「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」第1話あらすじ
警視庁近くの道を黒のスーツ姿で走る若き刑事・黄沢蕾（佐藤）。そのまま1台の大きなトラックに乗り込むと、そのトラックはエンジン音を轟かせながら、警視庁の地下駐車場から地上へと飛び出していく。トラックの名は通称【一番星】警察同士の縄張り争いを打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた【移動捜査課】が駆る、爆走する捜査本部車である。
運転席に座るのは、白鳥浩志（田中幸太朗）、そして捜査本部車内には女性刑事の仲沢桃子（土屋）、天尾美青（優香）、ベテラン刑事の須黒半次（横田栄司）、そして彼ら【移動捜査課】のメンバーを率いる課長でありチームリーダーの赤瀬則文（井ノ原快彦）の姿。【一番星】は、午前に港区と文京区で立て続けに発生した、高齢夫婦を狙った緊縛強盗の管轄所轄署へと急行していた。
「手口が酷似した2つの事件を、2つの所轄署が合同で捜査する」。一見すると簡単なことに見えて、実はとても難しい事案に、蕾以外の刑事たちはあからさまに面倒そうな顔を。【一番星】を迎える各署の職員側も嫌そうな態度を隠そうともせず、移動捜査課に配属されてまだ一週間の蕾は「僕らはみんな仲間では？」と納得できない表情を見せるのだった。
その最中、3件目の事件発生の一報が届き、その現場が千葉県市川市だと判明すると、所轄同士の争いに加え、警視庁と県警本部の争いもぼっ発しそうな気配に【移動捜査課】のメンバーはうんざり顔。赤瀬の指示で【一番星】は3つの署の真ん中に移動、美青は千葉県警本部へと調整に向かう。
そんな中、3件目の事件に関わったという若い男が自首してきたという情報が。その男の証言により、阿久津翔一（菅生新樹）という若者の存在が明らかになる。
連行した翔一の供述にどこか違和感を抱いた蕾と桃子は、トラックの調整に来た“メカじい”こと緑川宗一郎（北大路欣也）が言っていた「ノイズをよく聞け」という言葉を思い出す。最初の事件――【一番星】があらゆる“境界”を越えて爆走する。
（modelpress編集部）
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