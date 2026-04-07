なぜか腰まわりだけ重たく見えるという違和感の原因は“体幹の使い方”にあるかもしれません。腰をねじる動きが減ると、くびれは埋もれ、横から見たラインもぼんやりとした印象に。ピラティスの簡単エクササイズ【クリスクロスのバリエーション】は、腹斜筋と体幹に同時にアプローチしながら、くびれのメリハリを引き出してくれます。【STEP１】基本の姿勢をつくる床に仰向けになり、両脚を持ち上げます。上半身は軽く起こし、両手