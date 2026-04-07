なんか腰まわりが重たい…を解消。横からのシルエットが変わる簡単「ねじりエクササイズ」
なぜか腰まわりだけ重たく見えるという違和感の原因は“体幹の使い方”にあるかもしれません。腰をねじる動きが減ると、くびれは埋もれ、横から見たラインもぼんやりとした印象に。ピラティスの簡単エクササイズ【クリスクロスのバリエーション】は、腹斜筋と体幹に同時にアプローチしながら、くびれのメリハリを引き出してくれます。
【STEP１】基本の姿勢をつくる
床に仰向けになり、両脚を持ち上げます。上半身は軽く起こし、両手は頭の後ろへ。脇をしっかり開いた状態をキープしながら、首だけで持ち上げないように注意。お腹全体で支える意識を持ちましょう。
【STEP２】ねじりながら伸ばす
【STEP３】反対側も同様に
元の姿勢に戻って息を吸い、吐きながら右脚を伸ばし、反対側へねじります。左右交互にゆっくり３回繰り返しましょう。動きを急がず、呼吸と連動させることがポイントです。
▶効かせるコツ
“ねじること”よりも“体幹を安定させたまま動くこと”が重要。脇が閉じると負荷が逃げやすくなるため、常に開いた状態をキープ。勢いではなくコントロールで動かすことで、腹斜筋にしっかり効いてきます。
強く鍛えるだけでは、きれいなウエストラインは生まれません。日常では使いにくい“ねじる動き”を取り戻すことで、腰まわりの印象は自然と変わっていきます。ぜひ無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて再構成しています
🌼くびれが消えた原因は“体側の縮み”。１日１分で整う「腰まわりの印象を変える」簡単ピラティス