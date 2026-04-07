お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が、4月5日、自身のXを更新。一般ユーザーの “貯金マウント” 投稿に真っ向から反論し、波紋を広げている。「真栄田さんはこの日、あるXユーザーが《40歳を過ぎてるのに、貯金が300万円もない人たちって、今まで何をしてきたんだろう…》と、素朴な疑問をつづった投稿を引用リポスト。そのうえで、《50代でねえよ。楽しくレモンサワー飲んでたよ》とつづったのです。つまり、真栄田さ