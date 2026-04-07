【乃木坂46 川粼桜/1st写真集「エチュード」発売記念東京メトロデジタルラリー】 開催期間：4月14日～5月10日 撮影／須江隆治 【拡大画像へ】 新潮社は、乃木坂46の川粼桜さんの1st写真集「エチュード」が4月14日に発売されることを記念して、東京メトロとコラボレーションした「東京メトロデジタルラリー」を実施する。開催期間は4月14日か