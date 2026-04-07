Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ福森晃斗（３３）が、仲間との連係を密にし、２試合ぶり勝利へと導く。チームは７日、札幌・宮の沢でオフ明けの練習を再開した。前節４日のＪ３福島戦はホームで０―２の完敗。仕切り直しとなる１１日のアウェー・Ｊ２甲府戦へ、ゲーム形式のメニューも交え、調整した。フルメニューを消化した福森は今季、プロ１６年目で初めてボランチとしてプレーし続けている。福島戦でもリードを２点に広げ