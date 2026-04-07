Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ福森晃斗（３３）が、仲間との連係を密にし、２試合ぶり勝利へと導く。チームは７日、札幌・宮の沢でオフ明けの練習を再開した。前節４日のＪ３福島戦はホームで０―２の完敗。仕切り直しとなる１１日のアウェー・Ｊ２甲府戦へ、ゲーム形式のメニューも交え、調整した。

フルメニューを消化した福森は今季、プロ１６年目で初めてボランチとしてプレーし続けている。福島戦でもリードを２点に広げられた直後の後半２７分から出場。左足から精度の高いボールを供給し、反撃ムードを作った。「（川井健太）監督からも『攻撃のところで違いを見せてほしい』と話があって。ああいうふうにチャンスも何本か作ることはできた」。敗戦の中で見せた可能性は、まず次戦につなげる。

ワンプレーから得た反省を改善する。後半３９分、右サイドを走るＤＦ高尾にパスを出すと見せかけ、ＦＷサフォに縦パスを入れたが、サフォの反応が遅れ、通らなかった。「キックの感覚は悪くないが、前線の選手の動き出しへのタイミングという部分が。お互いのすり合わせはもっとしなければいけないなと確認できた」。７日の全体練習後にはＦＷ大森にロングボールを入れる練習を繰り返すなど、最後までグラウンドに残り、仲間とコミュニケーションを取った。３年ぶりに復帰した札幌で、より連係を深める作業に努め、結果に結びつけようとしている。

第２節から４戦連続スタメンを張るも、直近４戦は控えが続いている。「前回のようなチャンスをスタートから作っていかないといけない。スタメンを奪えるように練習からやるだけ」。５試合ぶり先発へ、福森は強い意欲を見せた。局面を一気に変えられる左足を試合開始から発揮し、良い流れを引き戻しにいく。