このところ舞台女優としての評価も高い前田敦子さん（34歳）だが、数年前、ロングラン舞台の真っただ中に、肋間神経痛に見舞われた時期があった。そして、その様子に気づいた大先輩からの言葉に救われたという。「すごい人たちって、みんな優しい」と改めて思ったという前田さん。最新舞台『ポルノ』を前に、奇しくも当時の舞台と同じ稽古場に通う前田さんに、舞台への思いに始まり、仕事のオンオフの切り替え法などを聞いた。