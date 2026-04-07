●これから急速に天気が回復。日中は雲のほとんどない快晴のところも●最高気温は各地17度前後。北風が吹き、春物の上着が活用する一日に●あす8日(水)の朝は強い底冷え。今夜は暖かくしてお休みください。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜まで雲が多いながらも穏やかな空模様が続いていましたが、きょう7日(火)の未明から雨雲が流れ込んできました。この時間は柳井市周辺で雨が降っていますが、目先1時間ほどで止み始めると見込んで