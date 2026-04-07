●これから急速に天気が回復。日中は雲のほとんどない快晴のところも

●最高気温は各地17度前後。北風が吹き、春物の上着が活用する一日に

●あす8日(水)の朝は強い底冷え。今夜は暖かくしてお休みください。



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昨夜まで雲が多いながらも穏やかな空模様が続いていましたが、きょう7日(火)の未明から雨雲が流れ込んできました。

この時間は柳井市周辺で雨が降っていますが、目先1時間ほどで止み始めると見込んでいます。





この雨の原因となった低気圧や前線はこれから東へ遠ざかり、代わりに西から高気圧が張り出す予想です。

天気は回復へ向かいますが、北よりの風が流れ込みきょう7日(火)は気温の上がり方が鈍くなりそうです。





きょう7日(火)の山口市内の最高気温は18度と、概ねこの時期らしい気温ですが、ここしばらく最高気温20度超えの季節先取りの暖かさが続いていたので、きょう7日(火)は空気が冷たく感じられそうです。

日中は日ざしも届いてお花見日和となりますが、春物の上着を活用して体温調節をしっかり行いましょう。



またあす8日(水)の朝は5度を下回る予想で、底冷えが強くなると見込んでいます。

今夜はいつもより暖かくしてお休みください。





きょう7日(火)はこれから急速に天気が回復。日中は雲のほとんどない快晴のところが多くなりそうです。





最高気温は各地17度前後。きのう6日(月)より5度以上低くなるところも多く、日中は日ざしの割に空気が冷たく感じられそうです。





あす8日(水)も天気は安定しますが、朝は少々冷え込みが強く日中との寒暖差が大きい一日となりそうです。

次に天気が大きく崩れるのはあさって9日(木)で、10日(金)にかけてまとまった雨が降る見込みです。

週末にかけて気温の高い日が続きますが、県内のサクラシーズンは終盤となります。

天気が穏やかなうちにサクラをしっかり楽しみましょう。





サクラ情報です。

ところどころ葉桜となりつつありますが、まだ見ごたえ十分のところが多くなっています。

県内ではあす8日(水)、あさって9日(木)が公立学校の入学式のところが多いですが、ギリギリサクラの花が残ってくれそうです。





花粉情報です。

雨上がりの晴天できょう7日(火)もまだヒノキ花粉が多く飛散する予想です。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）