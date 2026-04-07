ナショナルズ戦でも要所で一発を打たれ、自信なさげな表情を浮かべた佐々木(C)Getty Images球速低下の課題も抱える怪物ふたたび乱れ、大量失点を喫した。現地時間4月5日、敵地でのナショナルズ戦に先発した佐々木朗希（ドジャース）は、5回（90球）を投げ、被安打5、3四球、自己ワーストとなる6失点で降板を余儀なくされた。【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希の最新投球シーンチームも8-6で逆転勝ちを収め、デーブ・ロ