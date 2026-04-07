「ショウヘイの真似をすればいい！」佐々木朗希の“抜本的フォーム改造”を元MLB戦士が指南 ワインドアップ採用の異論「才能はあるんだから」
ナショナルズ戦でも要所で一発を打たれ、自信なさげな表情を浮かべた佐々木(C)Getty Images
球速低下の課題も抱える怪物
ふたたび乱れ、大量失点を喫した。現地時間4月5日、敵地でのナショナルズ戦に先発した佐々木朗希（ドジャース）は、5回（90球）を投げ、被安打5、3四球、自己ワーストとなる6失点で降板を余儀なくされた。
【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希の最新投球シーン
チームも8-6で逆転勝ちを収め、デーブ・ロバーツ監督も「トータルで見れば、十分に合格点の投球だった」「成長の余地がある」と前向きな評価を下した佐々木のマウンド。しかし、生命線となる4シームとスプリットが安定せず、相手打線の2巡目以降に手を焼いたのは事実だ。
とりわけ“伝家の宝刀”であるスプリットは、抜ける球も少なくなく、4回にはジェームズ・ウッドに投じた1球がド真ん中に抜けて痛恨の3ランを被弾。捕手のダルトン・ラッシングは「ボール球を要求した」とサインを出したものの、打席で目にした相手が「打ちやすいスプリッターが来た」と語るほどの絶好球を投げてしまったのだ。紛れもなく失投だった。
またも制球面に課題を残した佐々木。防御率15.58、与四球率15.58、被OPS1.043と絶不調だったオープン戦から続く不安の解消にはなかなか至っていない。この日も平均球速は96.6マイル（約155.4キロ）と今季初登板から約1キロもダウン。メカニック、そして技術力に問題がある可能性は大いにある。
まさに悩める24歳には、フォームの抜本的な改造に乗り出すべきではないかと意見する識者もいる。
ジャースの地元スポーツ専門局『Sports Net LA』で解説を務める、球団OBのジェリー・ヘアストンJr.氏は「静止した状態から足を大きく上げる動作を90球分も続けるのは負担が大きすぎるのかもしれない」と指摘。左足を大きく上げ、身体を前進させる動力とする佐々木の独特のフォームに“メス”を入れるべきとの見解を示した。
「ワインドアップを試せば、もっとスムーズに身体が流れて、力まずに済むかもしれない。彼は本当に素晴らしいアスリートだ。サイズにも恵まれているし、オオタニのように打者にプレッシャーを与えることはできるはずだ。ワインドアップでくれば、昔のロジャー・クレメンスのように威圧感を感じさせられる」
「バラバラになる」の反対意見が飛ぶも…
無論、シーズンの最中に抜本的な改造を施すのは異例。それだけリスクのある行為ではある。ゆえにヘアストンJr.氏には異論も飛んだ。現役時代にMLB通算72勝を挙げたドントレル・ウィリス氏は、「ただブルペン向きの投手だってことかもしれないよ？」と指摘。その上で、「シーズン中にワインドアップに変えることは難しいんだよ」と反論した。
「言い分は分かる。私もイップスを経験した時に投げ方を変えようとした。でも、どうなったか。バラバラになったんだよ。俺はトム・グラビン（MLB通算305勝の大投手）になろうとしたが、何もうまくいかなくなった。シーズン中にフォームを変えるってことはそれぐらい簡単なことじゃないんだ」
元投手の実体験に基づくリアルな声だ。しかし、ヘアストンJr.氏は「私はササキを助けたいだけなんだ！」と主張。苦笑いを浮かべるウィリス氏を尻目に熱弁を振るった。
「ブルペンに戻してしまうよりかはワインドアップを試してみてもいいんじゃないか？ とにかくチャンスを与えてほしいんだ。なぜなら彼の指にかかったボールは本当に凄まじい威力を持っているからだ。本当にとんでもないボールなんだよ！ だから……ショウヘイを真似すればいいじゃないか！ 自分は打者だったが、成功している選手の真似をやっていたよ。才能はあるんだから、他の選手を真似して、良いところを盗み取ればいいんだ」
ウィリス氏が「簡単じゃない」と漏らしたように、シーズン中のフォーム修正、それもワインドアップを取り入れる大胆な改造は、あまりにリスクが大きいと言える。それだけにドジャース側も支持するとは考えにくい。
しかし、そうした“改革”の声が上がるほど、米球界の識者の目に、佐々木の状況が良好に映っていないのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]