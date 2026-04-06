「やかんの麦茶 from 爽健美茶」より、国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」とのコラボレーションボトルとして、「家族の名言付き！クレヨンしんちゃんボトル」全15種が登場！4月6日（月）より期間限定で全国発売中です。やかんをかぶった様々な表情をした可愛らしいしんちゃんの限定イラストが可愛いこのボトル。「そこのおねいさん！オラとお茶しない〜」のセリフがまさにしんちゃん！ボトル側面には、「家族の名言コレクション