あの あのが６日、都内で開催されたDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」完成披露試写会の舞台挨拶に登壇した。撮影秘話を語った。【写真】ミニワンピで登場したあのちゃん（全身）窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演を務める、DMM TV独占配信のクライム・サスペンス『外道の歌 SEASON 2』。人気漫画を実写化した本作は、法で裁けぬ悪人に制裁を下す「復讐屋」カモとトラの物語です。2024年に話題を呼んだシリ