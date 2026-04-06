ＪＲ呉駅にあるみどりの窓口が来月末で閉鎖となります。利用者からはさまざまな声が聞かれました。 若森明日香記者「呉駅に来ています。日中からこの時間帯、緑の窓口は閉じられているそうなんですが５月３１日で閉鎖となります」 特急券や定期券、新幹線の指定席券の購入など対面でやりとりができる「みどりの窓口」。ＪＲ呉駅では来月末で閉鎖となります。 １０代男性「大学通学の区間が変わるから上書きしに来ました。広島駅