広島市では4月5日、スポーツのホームゲームや、人気アーティストのライブが集中して開催されました。大にぎわいとなった広島の街を取材しました。前日の雨から一転、青空が広がった5日の広島市は、満開のサクラを楽しめる花見日和となりました。中心部の川辺で開かれていたイベントには、広島産の桜の塩漬けを使ったメニューなどが用意され、多くの人で賑わっていました。その中で目立って