2026年7月30日、5人組動画クリエイター・コムドットが総合プロデュースを務める『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』（以下、『CDF』）が東京ドームで開催される。今年で3回目となる本イベント。今回は、新たにクリエイターのしなこが参戦する。 （関連：【写真あり】コムドットに尊敬の念を抱くしなこ） YouTubeから始まり、ASMR、音楽、プロデュースと活動の幅を広げてきたしなこ