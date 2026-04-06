SNS総フォロワー250万人超えの人気クリエイター“りせとルイス”が、4月4日（土）に、自身のInstagramを更新。第2子妊娠を発表し、YouTubeでは「妊娠発覚の瞬間」をとらえた動画が公開された。【写真】第2子を発表した、りせとルイスの様子■ルイスの紳士な姿も日本人のりせと、英国紳士すぎるルイスによる国際夫婦の日常を発信してきた二人。りせはInstagramで「このたび、第二子を授かることができました」と報告し、「今は