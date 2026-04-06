“優しすぎる夫”話題の国際夫婦、第2子妊娠を発表 「素晴らしい旦那さんで羨ましい」ファン祝福
SNS総フォロワー250万人超えの人気クリエイター“りせとルイス”が、4月4日（土）に、自身のInstagramを更新。第2子妊娠を発表し、YouTubeでは「妊娠発覚の瞬間」をとらえた動画が公開された。
【写真】第2子を発表した、りせとルイスの様子
■ルイスの紳士な姿も
日本人のりせと、英国紳士すぎるルイスによる国際夫婦の日常を発信してきた二人。りせはInstagramで「このたび、第二子を授かることができました」と報告し、「今は安定期に入り、体調も落ち着いています。これからの妊娠生活も、無理せず家族と一緒に大切な時間を過ごしていきたいと思います」と第1子のるるちゃんも含む家族三人の写真を公開した。ルイスの手にはエコー写真が握られている。
加えてYouTubeでは、妊娠検査薬の結果を三人で確認する様子が映し出された動画が公開。うれしさのあまり、夫婦仲良く抱き合う姿が確認できる。
また喜びに浸るのみならず、ルイスが「体調は大丈夫？ 疲れやすいししんどいでしょ？」とりせの体をすぐに心配するという場面も。「全部僕に任せて」「君を大切に守るよ」と優しい言葉をかけ続けた。
うれしい報告にファンは「おめでとう！」「無理せずマタニティーライフ楽しんでください」「嬉しくて泣いちゃった」「元気な赤ちゃん産んでください」と祝福。「こんなに素敵な夫婦って存在するんだ」「いつかルイスさんみたいなお方と出会えますように」「この家族みると泣けてくるんですよね」「うちの旦那もこーなって欲しいww」との声も上がっている。
引用：「りせ」Instagram（＠1209rise）
【写真】第2子を発表した、りせとルイスの様子
■ルイスの紳士な姿も
日本人のりせと、英国紳士すぎるルイスによる国際夫婦の日常を発信してきた二人。りせはInstagramで「このたび、第二子を授かることができました」と報告し、「今は安定期に入り、体調も落ち着いています。これからの妊娠生活も、無理せず家族と一緒に大切な時間を過ごしていきたいと思います」と第1子のるるちゃんも含む家族三人の写真を公開した。ルイスの手にはエコー写真が握られている。
また喜びに浸るのみならず、ルイスが「体調は大丈夫？ 疲れやすいししんどいでしょ？」とりせの体をすぐに心配するという場面も。「全部僕に任せて」「君を大切に守るよ」と優しい言葉をかけ続けた。
うれしい報告にファンは「おめでとう！」「無理せずマタニティーライフ楽しんでください」「嬉しくて泣いちゃった」「元気な赤ちゃん産んでください」と祝福。「こんなに素敵な夫婦って存在するんだ」「いつかルイスさんみたいなお方と出会えますように」「この家族みると泣けてくるんですよね」「うちの旦那もこーなって欲しいww」との声も上がっている。
引用：「りせ」Instagram（＠1209rise）