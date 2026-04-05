俳優の梅沢富美男（75）が5日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。CMで共演の話が来たが、出演を断られた人を明かした。梅沢をよく知る人として、TBS系人気番組「プレバト！！」（木曜後7・00）の俳句の査定などでも知られる俳人の夏井いつき氏（68）がビデオ出演。梅沢は夏井氏について「俳句にかかわるお仕事は、どんなお仕事でもやるんです。俳句に関連しないお仕事は一切やらないんです」と