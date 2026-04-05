俳優の梅沢富美男（75）が5日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。CMで共演の話が来たが、出演を断られた人を明かした。

梅沢をよく知る人として、TBS系人気番組「プレバト！！」（木曜後7・00）の俳句の査定などでも知られる俳人の夏井いつき氏（68）がビデオ出演。

梅沢は夏井氏について「俳句にかかわるお仕事は、どんなお仕事でもやるんです。俳句に関連しないお仕事は一切やらないんです」と言い「私と夏井さん2人でCMの話が来たんです。うれしくてね。僕の方はOKしたんですけどね。夏井先生の方は断ったんです。俳句に関係ないから」と説明。

「とんでもない女なんですよ！」と混ぜ返したが「逆に返せば素敵だなと。あの人は本当に芯が強い人なんだなと思いますね」と語った。

この日は俳句の仕事ではないが、VTR出演した理由を夏井氏は「なんか、おっちゃんの役に立つことなら多少、力になれるのなら」と語った。また「俳句甲子園が、予算との戦いをずっとしていて、大変なんですよね、みたいな話をちらっとしたんですよ。収録が終わって、うちのマネジャーという名の夫の携帯にすぐに電話がかかってきて、“梅沢が寄付したいと言っています”って」と明かし、「そこから後も、本人は名前はいいからっておっしゃるけど、ずっと寄付してくださって」と強い信頼関係で結ばれているところを見せていた。