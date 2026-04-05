アリゾナ州立大学のJorge Antonio Sanchezさんを筆頭とする国際研究チームは、てんびん座の方向・地球から約320光年先の太陽系外惑星「WASP-189 b」を観測した結果、岩石を形成する元素の比率が主星（親星）とほぼ同じであることが確認されたとする研究成果を発表しました。研究チームは今回の発見について、「惑星は主星と同じ物質から形成される」という天文学における長年の仮説を、初めて観測によって裏付けるものだとしていま