4月5日、阪神競馬場で行われた春の古馬中距離G1・大阪杯（芝2000m）は、北村友一騎乗のダービー馬・クロワデュノールがG1・3勝をマークした。ゴール寸前で武豊騎乗のメイショウタバルを抜き去り、今季初戦を制した。大阪杯、勝利ジョッキーコメント1着クロワデュノール北村友一騎手「もちろん僕も期待していますが、皆さんも期待していただいたと思っての1番人気だと思います。それに応えられて嬉しく思います。公式会見でも言