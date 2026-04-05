飼い主さんにお風呂へ入れてもらったビーグルさん。体を拭いてもらっている最中にイタズラスイッチが入ってしまい…思った以上に極悪な雰囲気を醸し出すお姿が話題になっているのです。 思わず笑顔になるおもしろ可愛いその光景は記事執筆時点で27万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：お風呂上がり、タオルを奪って逃走した犬→想像を遥かに超える『極悪すぎる表情』】 お風呂