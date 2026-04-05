７人組アイドルグループ・ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹが５日、幕張メッセ国際展示場ホールで、デビュー２周年を記念した自身最大規模の公演「ＳＷＥＥＴＳＴＥＰ」を開催。８月２３日にぴあアリーナＭＭで初のアリーナ単独ライブを行うことがサプライズ発表された。着実に歩みを重ねてきた７人に、さらなる大舞台への扉が開かれた。事前に知らされていなかったメンバーは、ライブ終盤に突如行われた発表の瞬間に歓喜の涙。全員