◇第70回大阪杯（2026年4月5日阪神芝2000メートル）各世代の実力馬がそろった芝中距離G1「大阪杯」は北村友一が騎乗した単勝1番人気のクロワデュノールが1分57秒6で制した。2着に3番人気のメイショウタバル、3着には2番人気のダノンデサイルが入った。昨年の宝塚記念に続く2つ目のG1制覇を狙った。スタートから先頭に立ち、1000メートルを58秒1で通過するハイペースで逃げながら、直線に入っても内で粘ったが最後にクロワ