―［貧困東大生・布施川天馬］― 読解力、計算力、英語力……さまざまな「○○力」の中で、みなさんはどの力が一番重要だと思いますか？教育の重要性が叫ばれて久しいですが、その主張は発信者の立場によって大きく異なるようです。数学の先生は数学を、文筆家は国語を、教育投資に造詣が深い教育パパ・教育ママは早期英語の重要性を説いており、仮にこれらをすべて実行したならば、3歳から塾に入っても間に合わないほど。