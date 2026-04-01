WBC連覇の期待を背負った侍ジャパンは、準々決勝で力尽きた。しかしその戦いは、本当に「敗北」と片づけられるものだったのか。世界のトップレベルが集結した今大会で浮き彫りになった現実と課題とは？小早川毅彦氏が、侍ジャパンの戦いを振り返る。ベネズエラに敗れ、初めて準決勝進出を逃した侍ジャパンphoto by Sankei Visual【高まるWBCという大会の価値】──侍ジャパンは残念ながら、準々決勝で敗退という結果になり