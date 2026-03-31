記事ポイントPALTEKが「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展（2026年4月8日〜10日・インテックス大阪）Ranpakの紙梱包資材は100％再生可能・リサイクル可能・生分解性で脱プラスチックとコスト削減を同時に実現自律走行搬送ロボット「PUDU T300」は最大400kgの牽引が可能で24時間稼働による人手不足解消をサポート PALTEKが、2026年4月8日（水）から4月10日（金）までインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展