Amazonは、「新生活セールFinal」の先行セールを31日から開始。レグザやTCLのテレビ、プロジェクターがセール価格で販売されている。31日15時に編集部が確認したところ、50型の4K液晶レグザ「50Z570L」(倍速)が通常154,000円のところ、48% OFFの79,800円となっている。 また65型4K液晶レグザ「65E350M」(等速)も、通常143,000円のところ、34% OFFの94,800円で販売されている。 TCL製品もセー