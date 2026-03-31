締結式高松市番町 県外で活躍する高度なスキルを持つ人材と地元企業をマッチングさせようと、香川大学が30日、自治体や金融機関などと連携協定を結びました。 締結式で香川大学の上田夏生学長、香川県の池田豊人知事、百十四銀行の森匡史頭取ら5人が協定書を交わしました。 それぞれが役割を分担し、香川県外で活躍する高度なスキルを持つ人材と県内企業のマッチング成立に向けた連携体制を作ります。 マッチ