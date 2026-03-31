受刑者が一般人の髪をカットする理容室が、埼玉県の刑務所にある。日本では、刑が確定すると、基本的に受刑者と面会できるのは、家族などの近しい関係者に限られる。事件や加害者のその後を取材している筆者として、塀の中で受刑者と直接会える場所はそれだけで興味深い。普段は自宅でセルフカットしているが、好奇心に背中を押され、足を運んでみることにした。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●セキュリティのドアを超え