モデルでタレントのアンミカ（54）が31日までに自身のインスタグラムを更新。共演者との写真を公開した。「先日のフジテレビ【トークィーンズ】韓国旅SP!では、まず一と組目のゲストに、NCTのJENO（ジェノ）さんとJAEMIN（ジェミン）さんが、激推しスポットや美肌の秘訣などを教えてくださりましたよ」と書き出したアンミカ。「ジェミンさんは『消化しやすい』という理由で毎朝ソルロンタンを食べているとのこと！」と振り返っ