国の文化審議会は、26日に開催された文化財分科会で審議・議決を行い、新たに139 件の建造物を有形文化財に登録するよう、文部科学大臣に答申した。兵庫県からは3か所・20件が登録される。兵庫県から国の有形文化財に登録されるのは、池本家住宅（神戸市）と旧尼崎紡績本社事務所（尼崎市）、細田家住宅（多可郡多可町）の3か所、計20件。池本家住宅（神戸市西区）は、主屋や内蔵、長屋および旧炊事場など6件が登録される。