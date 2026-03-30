鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」最終回が２９日に放送された。怒涛の伏線回収が行われ、事件解決後は早瀬家をはじめ、登場キャストのその後が細かく描かれた。オープニングの出演者クレジットには、これまで登場した多数の出演俳優の名前が並び、第１話で合六亘（北村有起哉）の裏金を横領した疑惑をかけられ、本人は否定して叫ぶも頭を殴られ、真相が微妙なまま消された幹部安藤（津田篤宏）の名前も。