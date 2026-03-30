鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」最終回が２９日に放送された。

怒涛の伏線回収が行われ、事件解決後は早瀬家をはじめ、登場キャストのその後が細かく描かれた。

オープニングの出演者クレジットには、これまで登場した多数の出演俳優の名前が並び、第１話で合六亘（北村有起哉）の裏金を横領した疑惑をかけられ、本人は否定して叫ぶも頭を殴られ、真相が微妙なまま消された幹部安藤（津田篤宏）の名前も。

すでに埋められており、最終回の回想場面にも登場しておらず、ハッピーエンドの中で、ネットには「出てた？」「で、津田はどこ行ったん？」「結局ダイアン津田さんどこ…？」との反応も。

最終回の終盤、真北弥一（市川團十郎）が逮捕され、開政党が大敗したニュース映像が流れた場面で、その下に「あきる野市死体遺棄事件の身元判明」として「中古車販売会社の社長」であることが報じられているニュース画面が２秒ほど映った。

「津田篤宏こと安藤の遺体があきる野市で見つかったのか」「津田って中古車販売会社なん？」「津田いたよね？」「ニュースの下に津田がいてワロタｗ 細かすぎるやろｗ」「最後の方に津田が出てきたのまじで吹いた」「待って！津田だけなんか可哀想じゃね？」「津田さんが満面の笑みで写ってる」「津田の身元判明してて、ちょっと笑ろてしもたｗ」と反応する投稿も相次いだ。