市川 栞 キャスター：ここからは政治担当の竹内記者とお伝えします。30日の石川県の山野之義知事の所信表明のポイントはどんなところでしょうか。竹内 彩乃 記者：まず山野知事は冒頭、知事選での支持に感謝を述べ、1日も早い能登の復旧復興と石川県全体のさらなる発展、そして県民の命と生活を守ると決意を表明しました。そして続けて、金沢市長と民間企業での経験を生かしながら「現場主義を貫く」と強調しました。そして