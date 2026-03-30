絢香が自身のデビュー20周年を記念して、約10年ぶりに地元・大阪でフリーライブ＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞を5月9日(土)に開催する。このたびフリーライブの詳細が発表された。会場は“水都大阪”のシンボルエリア中之島公園 芝生広場に設置された特設ステージにて、20周年ならではのプレミアムライブとなる。このフリーライブでは、ステージ前方に優先観覧エリアが設置され、抽選で合計1,000名様が無料招待され