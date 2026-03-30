犬が飼い主に話しかけられたときの心理5選 犬は言葉を理解できなくても、話しかける相手の感情を一生懸命に読み取ります。また、犬は飼い主に話しかけられると、幸福感や安心感を得るなどのメリットが生まれるとも言われています。 ここでは、犬が飼い主に話しかけられたときの心理5選をまとめました。愛犬の気持ちを深く理解したいときに、チェックしてみてください。 1.嬉しいな 飼い主さんが大好きな犬にとって、ただ話し