犬が飼い主に話しかけられたときの心理5選

犬は言葉を理解できなくても、話しかける相手の感情を一生懸命に読み取ります。また、犬は飼い主に話しかけられると、幸福感や安心感を得るなどのメリットが生まれるとも言われています。

ここでは、犬が飼い主に話しかけられたときの心理5選をまとめました。愛犬の気持ちを深く理解したいときに、チェックしてみてください。

1.嬉しいな

飼い主さんが大好きな犬にとって、ただ話しかけられることさえも「嬉しいな」と感じています。何気なく名前を呼んだだけで尻尾を振って近づいてくるのも、「嬉しい」という率直な気持ちが影響しているからです。

また、愛犬が嬉しそうに見えるのは、飼い主さん自身の機嫌がよいことも関係しています。犬は飼い主さんの感情を敏感に感じ取って行動するので、愛犬の反応がよければ自身の心身の状態も安定しているともいえるでしょう。

2.安心する

犬にとって飼い主さんは、絶対的な存在でもあります。そんな飼い主さんに話しかけられた犬は、大きな安心感を得ているのです。

犬は大好きな飼い主さんとコミュニケーションを取ると、幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンが分泌されるといわれています。また、犬は群れで生活する動物であるため、群れの一員として話しかけながら絆を深めるべきでしょう。

3.どうしたんだろう？

愛犬が首を傾げるしぐさを見せるのは、飼い主さんの感情を読み取ろうとしているサインです。飼い主さんの様子が気になり、「どうしたんだろう？」と不安になっているのかもしれません。

落ち込んでいるときに愛犬がそばに寄り添い、癒してもらった経験がある飼い主さんも多いのではないでしょうか。犬は飼い主さんのことをいつも気にかけているので、ちょっとした言葉のトーンでも変化を敏感に感じ取っています。

4.うるさいなあ

飼い主さんが大好きな犬でも、「うるさいなあ」と感じてしまうこともあります。それは、飼い主さん自身がイライラしているときです。

失敗を「どうして？」などと問い詰めたり、「ダメでしょ！」などと叱ったりばかりだと、犬は大きなストレスを感じてしまいます。悲観的な気持ちのまま話しかけられても、犬は嬉しくありません。

5.怖い

当然のことですが、ヒステリックな口調で怒鳴ったり、大きな物音や不可解な動きをしながら犬に話しかけると怖がられてしまいます。

男性の低い声や子どもの甲高い声など、いつもとは違う相手の話し声にも「怖い」と感じてしまう犬も多いです。普段あまり接しない相手との接触は、時間をかけて行うべきでしょう。

犬に声をかける際の注意点

犬とより仲を深めるためには、会話でのコミュニケーションは不可欠です。ただし、注意しないと逆効果になるおそれもあります。

以下にまとめた、犬に声をかける際の注意点をぜひチェックしてみてください。

声のトーンとボリュームに気をつけましょう

犬の好意を引き付けやすいのは、少し高めの声だと言われています。声のトーンが低い人は、明るい声を心がけて話しかけるようにしましょう。

また、大声で話しかけられると犬は怖がってしまいます。普段会話するボリュームで、穏やかにゆっくりと話しかけるのがベストです。

言葉の一貫性を保つ

愛犬とのコミュニケーションには、一貫性を持つことが重要です。名前やコマンドは統一させ、犬を混乱させないようにしましょう。

また、感情的なまま話しかけると犬は不安になります。いつも冷静になって話しかけるよう、心がけてください。

タイミングを見極める

睡眠中や食事中などは、むやみに話しかけないようにしましょう。驚いてパニックになったり、攻撃的な反応が出たりすることがあります。

また、雷などの音で怖がっている犬に、「大丈夫！？」などと声で励ますと逆に恐怖を増幅させる可能性があるので注意してください。落ち着いたトーンで、「大丈夫だよ」と短く伝えるようにしましょう。

まとめ

犬も人間と同じように、話しかけられると幸福感や安心感を得ることができます。ただし、タイミングや話しかけ方によっては逆効果につながるケースもあるので気をつけた方がいいですね。

愛犬との仲をより深めるためにも、ぜひ積極的に話しかけてみてください。スキンシップも合わせて行うのがおすすめですよ。