LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』 ©️ABCテレビ 3月30日（月）放送の『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、PSYCHIC FEVER編第5回。『PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025』から約1年。メ