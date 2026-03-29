2026年3月26日、韓国メディア・毎日経済は「人気グループ・BTS（防弾少年団）のカムバック公演が終わり、外国人観光客の熱気が冷めるものと予想されていたが、ソウルの繁華街・明洞（ミョンドン）はむしろ、にぎわいを見せている」と伝えた。公演を機に流入した観光客が明洞に滞在し、K-フード、K-ビューティーの人気と相まって消費が活発化している。業界によると、21日のBTS公演と前後して外国人観光客の流入が急増し、明洞の主