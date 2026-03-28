ANAホールディングス（ANAHD）傘下の中距離国際線ブランド「AirJapan（エアージャパン）」が3月28日、最終運航を迎えた。成田空港では、日本発の最終便となるバンコク/スワンナプーム行きのNQ1便の出発に合わせて社員約70名が見送りに立ち、利用者に感謝を伝えた。エアージャパンは、全日本空輸（ANA）、Peachに次ぐANAグループ第3のブランドとしてスタート。2024年2月9日の東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線を皮切りに、同年2