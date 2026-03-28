「体重は変わっていないのに、くびれだけが消えた気がする」――そんな違和感を感じていませんか？その原因は脂肪ではなく、“体側の縮み”かもしれません。体側が詰まると、ウエストラインは埋もれ、横から見たシルエットも平坦に見えがち。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【マーメイドストレッチ】。体側をやさしく伸ばしながら、くびれ印象を引き出すシンプルな習慣です。【STEP１】姿勢を整える脚をマー