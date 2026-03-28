くびれが消えた原因は“体側の縮み”。１日１分で整う「腰まわりの印象を変える」簡単ピラティス
「体重は変わっていないのに、くびれだけが消えた気がする」――そんな違和感を感じていませんか？その原因は脂肪ではなく、“体側の縮み”かもしれません。体側が詰まると、ウエストラインは埋もれ、横から見たシルエットも平坦に見えがち。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【マーメイドストレッチ】。体側をやさしく伸ばしながら、くびれ印象を引き出すシンプルな習慣です。
【STEP１】姿勢を整える
【STEP２】腕を引き上げる
片腕を天井方向へまっすぐ伸ばします。肩がすくまないように注意しながら、脇腹がじわっと引き上がる感覚を意識。反対の手は床に軽く添えるだけでOKです。
【STEP３】体側を伸ばす
息を吐きながら、上げた腕と反対側へゆっくり体を倒します。下側のウエストを潰さず、斜め上に伸び続けるイメージで。呼吸を止めずに５〜６呼吸（約30秒）キープ。続けて反対側も同様に行います。
▶︎効かせるコツ
“深く倒す”よりも“長く伸びる”ことを優先するのがポイント。脇腹に空間をつくる意識で呼吸を続けると、腹斜筋が無理なく働きやすくなります。頑張りすぎず、心地よく伸びる範囲で続けることが大切です。
くびれは、強く鍛える前に「整える」ことで印象が変わりやすいパーツ。体側が伸びるだけで、横から見たシルエットはすっきり見えやすくなります。まずは１日１分、無理のない範囲で習慣にしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナーの一般的な知見をもとに編集部にて構成しています
🌼ウエストの印象が変わる。１日２セット「くびれに差が出る」簡単“ねじり”エクササイズ