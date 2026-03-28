TBSの山形純菜アナウンサー（31）が28日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬とのランチオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「友人Babyとこむぎとランチして公園でゆっくりした日」とつづり始めた。「桜はまだ早かったけど日差しで春を感じた！！いっぱい遊んでくれてありがとう」と愛犬とのランチオフショットなどを投稿した。ネットでは「可愛すぎ！」「素敵」「最高に良い笑顔」「可愛いが渋滞してる」