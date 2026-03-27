【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ゴスペラーズが、30周年イヤーを駆け抜けたその先の新章を告げるEP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）を6月24日にリリースすることが発表された。 ■『UNIVER5OUL』は“UNIVERSE”と“SOUL”を掛け合わせた造語 2025年、メジャーデビュー30周年を祝した全国ライブツアー全51公演を完走し、約9万人を動員したゴスペラーズ。さらに