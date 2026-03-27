ゴスペラーズ新EP『UNIVER5OUL』リリース決定。30周年を経たグループの新章を告げる全5曲を収録

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ゴスペラーズが、30周年イヤーを駆け抜けたその先の新章を告げるEP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）を6月24日にリリースすることが発表された。

■『UNIVER5OUL』は“UNIVERSE”と“SOUL”を掛け合わせた造語

2025年、メジャーデビュー30周年を祝した全国ライブツアー全51公演を完走し、約9万人を動員したゴスペラーズ。さらに3月27日には、FC会員限定ライブ『GOSMANIAファンの集い2026』の千穐楽公演を終えたばかりだ。

そんなゴスペラーズの新章を告げるEPのタイトル『UNIVER5OUL』は、“UNIVERSE”と“SOUL”を掛け合わせた造語。さらにSOULの頭文字Sを“5”に変え、メジャーデビュー当時から変わらず5人の声で魂を込めた音色を紡ぎ続けてきたゴスペラーズの想いが込められている。

EP『UNIVER5OUL』は、30周年を経てあらたなスタートを切るゴスペラーズの現在地を示す作品。世代や国境、ファンの垣根を越える音楽本来の“Borderless”な力と、彼らの原点、そしてあらたな魅力を感じさせる全5曲が収録される予定だ。

さらに本作を携えた全国ライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”』の開催も決定。8月から12月にかけて全35公演を予定している。

EP『UNIVER5OUL』の収録楽曲や特典映像の詳細は追って公開予定。続報に注目だ。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

EP『UNIVER5OUL』

■関連リンク

ゴスペラーズ OFFICIAL SITE

https://www.gospellers.tv/